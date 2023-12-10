الوطنية للانتخابات: كثافات عالية بلجان الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وطارق سمير:

تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

قالت المستشار بنداري، للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إنها لاحظنا وجود كثافات عالية بلجان الوافدين.

وأضاف "بنداري" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنسق مع كافة الجهات في الدولة للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.