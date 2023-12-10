الوطنية للانتخابات: انتظام الاقتراع.. وآخر لجنة بدأت 9.44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وطارق سمير:

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "بنداري" في مؤتمر صحفي من داخل غرفة عمليات الهيئة، أن الاقتراع يجري في 11631 وأن آخر لجنة بدأت عملها في 9.44 في بندر الجيزة.

وأوضح أن الهيئة تتابع عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكر أنه تبين من المتابعة وجود كثافات عالية بلجان الوافدين.

وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.