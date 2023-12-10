خلال 24 ساعة.. ضبط 60 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 60714 مخالفة مرورية متنوعة (14080 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 436 مخالفة السير بدون تراخيص، و 115 مخالفة دراجات نارية، و1417 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و 18 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.