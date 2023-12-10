صور| رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة حق دستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمقر لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

أكد المستشار حافظ عباس على أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكداً أن نجاح العملية الانتخابية يعكس بجلاء مدى وعي الشعب المصري ومدى حرص الدولة المصرية على تعزيز دعائم الديموقراطية.

كما وج كلمة لأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام رسالتهم السامية في الإشراف على العملية الانتخابية، وتوفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ليدلي المواطنين بأصواتهم في مناخ من الحرية والشفافية والنزاهة، ليكونوا كالعهد بهم خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.