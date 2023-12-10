شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز عمرها 98 عاما أمام لجنة بالدرب الأحمر: "جاية انتخب عشان خاطر مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة دون مساعدة، حرصت سيدة عجوز يبلغ عمرها 98 عاما على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن دوافع مشاركتها يكمن في حبها لوطنها وسعيها لضمان مستقبل أفضل لأولادها واحفادها.

وقالت السيدة العجوز في تصريح لـ"الخليج 365" من أمام لجنة مدرسة الرفاعي الابتدائية المشتركة بالدرب الأحمر :" أنا جايه اشارك في الانتخابات الرئاسية عشان خاطر مصر.. انا مريضة ومش بقدر امشي غير بالمشاية وعندي 98 سنة وقريب اقابل ربنا.. وعايزة مستقبل أفضل لأحفادي".