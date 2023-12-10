شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى بعد الإدلاء بصوته: المشاركة فى العرس الانتخابي واجب وطنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود التهامي، نقيب المنشدين، أن المشاركة فى العرس الانتخابي واجب وطنى نابع من الإحساس بالمسؤولية، وأننا بدأنا مشوار مهما فى التنمية الشاملة، ولابد من استكماله للنهاية.

وأضاف التهامي بعد الإدلاء بصوته فى الشيخ زايد، أنه ينبغى على كل إنسان عاقل أن يفكر فيما يدور حوله من التحديات والمؤامرات التى تدور فى المنطقة، ويجب أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة حتى لا ندفع الثمن غاليا.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.