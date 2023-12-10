شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء عدد من أجهزة المدن الجديدة يُدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى رؤساء عددٍ من أجهزة المدن الجديدة ومسئولو الأجهزة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتفقدا مقار اللجان؛ للاطمئنان على الخدمات اللوجيستية المختلفة بالعملية الانتخابية بالمدن الجديدة، داعين المواطنين إلى المشاركة بهذا الاستحقاق الدستوري.

ففي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس محمد عبدالمقصود، المقار الانتخابية المخصصة للانتخابات الرئاسية؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتقديم كافة أوجه الدعم للتيسير على المواطنين.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس محمد خلف الله ومسئولو الجهاز، مقار اللجان الانتخابية بالمدينة، حيث يوجد 4 لجان لسكان المدينة، ولجنتان للمغتربين مقسمة بأحياء المدينة، واطمأن على سير العملية الانتخابية، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم واستمرار المتابعة على مدار الساعة.

وأدلى بصوته الانتخابى بلجنة المغتربين بالمعهد الفني التجاري، منوهًا بأن المشاركة الانتخابية واجب وطني وحق دستورى، مطالبًا الجميع بالمشاركة الإيجابية بالمشهد الانتخابي لإظهار وعي ووحدة الشعب المصري.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس خالد شاهين، عملية التصويت بالانتخابات وأدلى بصوته بإحدى اللجان، مكلفًا قيادات الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات، وتوفير التجهيزات اللازمة؛ لتسهيل العملية الانتخابية.

ووجه بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحتهم.

وفي مدينة طيبة الجديدة، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس علاء عبد اللاه مصطفي سير العملية الانتخابية، حيث تفقد لجنة فرز الأصوات بمقر نادي اللعبة الواحدة بالمدينة وعددًا من اللجان الأخرى، وأدلى بصوته بإحدى اللجان.

وفي مدينة بدر، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس رضوان عبد الرشيد ومسئولو الجهاز، المقار الانتخابية؛ للاطمئنان على جاهزيتها ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة والإدارات التنفيذية بالمدينة، حيث تم المرور على 3 لجان مختلفة وهي(مدرسة نجيب محفوظ، ومدرسة الفردوس، ومدرسة طه حسين ).

وأشار إلى أنه كان تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر طفايات الحريق، ومصدر كهرباء احتياطي.

وفي مدينة الشيخ زايد، أكد رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد محمد عبدالرازق الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بالمدينة، وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل للعملية الانتخابية، لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.