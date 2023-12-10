شكرا لقرائتكم خبر عن "أسنان القاهرة" تدعو منتسبيها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة علا مصطفى عميدة الكلية، ندوة تثقيفية لمنتسبيها لحثهم على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق دستوري وواجب وطني، وحاضر في الندوة الدكتور رجب طاجن المستشار القانونى للجامعة ووكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الطلاب والأساتذة والعاملين.

وتأتي الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية طب الفم والأسنان في إطار حرص الجامعة والكلية على توعية جميع منتسبيها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعد واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع بصورة إيجابية في تأدية دوره في بناء الدولة الحديثة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.