شكرا لقرائتكم خبر عن "أسنان القاهرة" تدعو منتسبيها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية طب الفم والأسنان في إطار حرص الجامعة والكلية على توعية جميع منتسبيها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعد واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع بصورة إيجابية في تأدية دوره في بناء الدولة الحديثة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز