شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بوزارة التعليم العالي يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ الصباح الباكر، فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مشهد وطنى يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية.

ووجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كافة التيسيرات للعاملين بالوزارة من المغتربين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطحب د. شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرِف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، العاملين بالقطاع واللجنة الوطنية لليونسكو من أمام مقر وزارة التعليم العالي بمدينة نصر؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بالتوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن توجه المُغتربين من خارج القاهرة والجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان المُغتربين بمحافظة القاهرة.

كما قام العاملون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية من المغتربين بالتصويت في لجان الانتخابات المخصصة بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.