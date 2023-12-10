شكرا لقرائتكم خبر عن مسن وزوجته يحرصان على الإدلاء بصوتهما فى انتخابات الرئاسة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال ملحوظ شهدته اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بعد مرور ساعات على انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وحرص العديد من المواطنين على الحضور للتصويت ومن بينهم مسن وزوجته.

وفى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بالدقى توافد العديد من الناخبين حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أى شكاوى من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

وأكد عدد من الناخبين لـ"الخليج 365"، أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيرًا عن حرصهم على ممارسة حقهم الدستورى، وللتأكيد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التى تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.