شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من الشباب بلجنة مدرسة الرفاعى الابتدائية بالدرب الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة مدرسة الرفاعي الابتدائية المشتركة بالدرب الأحمر إقبالا كثيفا من الشباب وكبار السن الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بعد وقف العلمية الانتخابية مؤقتا لمدة ساعة لحصول القضاة المشرفين على استراحة وجيزة.

وفي تمام الثالثة مساء توقفت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية بمصر القديمة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بشكل مؤقت لمدة ساعة لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.



اقبال كثيف للشباب

وتتوقف اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.



الشباب فى لجان الدرب الاحمر

وفي تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، انطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة في وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.



مدرسة الرفاعى بالدرب الاحمر

وأكد ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.