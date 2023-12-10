شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل عقب تصويته فى الانتخابات الرئاسية: الانتخاب واجب وحق لكل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الاقتراع بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، مؤكدا على أهمية مشاركة المواطنين الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقا دستوريا أصيلا لكل مواطن مصري لاختيار من يرونه مناسبا لقيادة البلاد.

وأعرب وزير العدل، عن ثقته في وعي وإدراك الشعب المصري، وحرصه على المشاركة لاختيار من يقود البلاد في السنوات الست المقبلة، وتكون لديه القدرة على حشد قدرات المصريين لمواجهة التحديات وأن يعبر عن طموحاتهم، مشددا على أن المصريين يجب أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، ليدلوا بكلمة قوية أمام المجتمع الدولي، بأنهم سيقفون وراء من يختارونه لقيادة مصر في السنوات المقبلة.

وأعرب المستشار عمر مروان عن سعادته الغامرة لما شاهده من تواجد كبير من قبل الناخبين أمام لجان الاقتراع مع الساعة الأولى لبدء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن حرص المواطنين على التواجد حتى قبل انطلاق التصويت، يعكس وعيا كبيرا لدى جموع المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي.

وقال إن هذا التواجد اللافت والكثيف من قبل الناخبين أمام اللجان، كان في الاستحقاقات السابقة، معتادا في أوقات متأخرة من ساعات اليوم الانتخابي، غير أن الحرص الواضح هذه المرة على التواجد منذ الصباح الباكر ومنذ اليوم الأول، يؤكد وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق.

وأضاف المستشار عمر مروان: "نثق في اختيار الشعب المصري، ومن سيختاره الشعب المصرى سنكون كلنا خلفه كتلة صلبة واحدة في مواجهة أي تحد يواجه الدولة".

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التيسيرات اللازمة، على النحو الذي يسهل على الناخبين عملية الاقتراع، مثمنا دور الهيئة في الإعداد المتميز للعملية الانتخابية.