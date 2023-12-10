شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النهضة بأكتوبر يشيد بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حافظ يسري رئيس لجنة 6 بمدرسة النهضة بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، إن العملية الانتخابية تسير اليوم بشكل جيد، وشهدت طول اليوم حتي الآن قبال غير عادى من المواطنين، كما لوحظ مشاركة كبيرة من الشباب والسيدات وكبار السن، للإدلاء باصواتهم بشكل منظم وإيجابي وهدفهم الوحيد هو مشاركة مصر في العبور بالمرحلة بشكل ايجابي.

وأضاف المستشار حافظ يسري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في إعداد المرحلة الانتخابية بشكل منظم واستراتيجي يستحق الإشادة، وذلك بمشهد يليق بمصر واستحقاقها الانتخابي، الذي نشهده اليوم وعلي مدار اليومين المتبقين من العملية الانتخابية.

وأنطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.