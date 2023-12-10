شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلى رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه بصوته بالانتخابات الرئاسة 2024، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت اللجنة توافد واصطفاف الناخبين؛ تزامنًا مع فتح اللجان بأول أيام الانتخابات.
واصطف الناخبون رافعين أعلام مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التتفيذي بالهيئة، وعدد من مديري الادارات والعاملين بالهيئة.
وقال رئيس الهيئة، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي يمر بها العالم.
وأعرب عن سعادته بالإدلاء بصوته من مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية، المكان الشاهد على الإرادة المصرية القادرة على البناء ومواجهة أي تحدي، ومن قلب الحي الحكومي الذي تدار من خلاله الجمهورية الجديدة.
ودعا جميع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، ومن أجل خدمة صحية تليق بتاريخ هذا الشعب العريق.
وكان رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد وجه بتيسير مشاركة العاملين بالهيئة بالمقر الرئيسي وفروع محافظات التأمين الصحي الشامل، في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى خلال الفترة (10 - 12) ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على أداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام وسير العمل.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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