وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من داخل غرفة عمليات الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابع اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن.

واطمأن الوزير على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل توفيق مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

وأشاد وزير الداخلية بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخاً لدعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والتصدي الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.