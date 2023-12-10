الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من المواطنين على الاستعلام عن اللجان الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير ومحمود سعيد:

أكدت أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،على الإقبال الكثيف من الناخبين في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة.

وأوضح "بنداري" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه هنالك إقبال كثيف من المواطنين على الاستعلام عن اللجان الانتخابية

في أنحاء الجمهورية.

ونوه أنه تم التأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على ذوي الهمم.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عودة التصويت داخل اللجان الانتخابية بعد انتهاء ساعة راحة لرؤساء اللجان على مستوى الجمهورية.

وانتظم سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات

وسارعت الهيئة بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.