"ماتت وهي راجعة من المدرسة".. مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الأحد، أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بمنطقة التجمع الأول.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "مي. ه. س"، 8 سنوات ، مصابة بكسور بجسدها، وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها في أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمروها أمام الأتوبيس وتحرك؛ ما تسبب في سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها.

ولقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقي القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.