فى لفتة إنسانية.. الداخلية تنقل متحد للإعاقة إلى لجنته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإلتماس أحد المواطنين "من ذوى الاحتياجات الخاصة" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لمساعدته ونقله لمقر لجنته الإنتخابية للإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية 2024 نظراً لظروفه الصحية، حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وتم نقله لمقر لجنته الإنتخابية والإدلاء بصوته.

ولاقى ذلك إستحسان المواطن المذكور ، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة، مشيداً بدور أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين العملية الإنتخابية والتيسير على الناخبين.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.