رئيس مجلس الدولة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أدلى المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.