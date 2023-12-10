رئيس "الوطنية للإعلام" يصوِّت في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: نؤدي واجبنا بتغطية إعلامية حيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن شاشات وإذاعات الهيئة تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الانتخاب لاختيار رئيسهم.

وأشار إلى أن إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام تنقل صورة حية مباشرة لكافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها المنتشرة بمحافظات مصر لتوافد المصريين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

جاء ذلك صباح اليوم خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الأرومان الثانوية الفندقية بالمعادي.

وأضاف أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات الفنية والهندسية من سيارات البث المباشر والكاميرات لقيام كافة أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة ونقل صورة حقيقية بمصداقية ومهنية وحيادية ووضع المواطن في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية ملتزمة بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية.

ولفت إلى أن قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام قدمت تغطية إعلامية مهنية متميزة عبر شبكة مراسليها لتغطية عملية تصويت المصريين فى الخارج والتي شهدت إقبالا كبيرا وقدمت الفترات والتقارير الإخبارية التى غطت تفاصيل تلك المرحلة.

وتابع: ويتواصل العمل لتقديم التغطية لتصويت المصريين فى الداخل بتوافد الملايين من شعب مصر العظيم الذي لديه من الوعي والإدراك بخطورة الأحداث الإقليمية التى تجري حاليا مما يجعل المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضرورة وواجب وطني لمواجهة تلك التحديات الخطيرة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن البدء فى إجراء الانتخابات الرئاسية وقامت الوطنية للإعلام بتكثيف التنويهات لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستوري.



وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.