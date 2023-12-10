مطران إيبارشية للأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أدلى الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ورافق المطران بعض الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، الموجودين في محافظة الأقصر.

وأشاد "عياد" بإقبال المواطنين إلى لجان الإنتخابات، قائلًا: هذا دليل على وطنية ووعي الشعب المصري بحقوقه، والمجهود المميز في التنظيم، وحسن الاستقبال.

كما دعا الأنبا عمانوئيل جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة من أجل حاضر، ومستقبل مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.