أول بيان لحملة عبدالسند يمامة: صناديق الاقتراع الطريق الوحيد للتغيير وتداول السلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

وأكد في أول بيان للحملة خلال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد، أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مُرضي في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأكد "الهضيبي" أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا علي إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.