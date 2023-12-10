شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية: نتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة، كما تؤكد أنها تقوم بتغطية العملية الانتخابية الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية وذلك بغرض توصيل الصورة الى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب الى كل ما يدور على الأرض فعليا من كل ربوع مصر.

وقد رصدت غرفة المتابعة أخبارا مغلوطة عن منع بث أو منع اخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة.

وبناء عليه تنفى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل هام تمر به البلاد وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية، وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي، وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفة والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتؤكد الشركة أنها ستلاحق أى جهة او موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام وذلك من خلال الوسائل الرسمية لذلك.

هذا وتعتز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر لما تقدمه قنواتها الإعلامية وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الإعلامي بالاحتراف المطلوب ووفقا للقواعد المنظمة للعمل.







