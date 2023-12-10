شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 45 ألف جريح دون رعاية صحية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية عن 45 ألف جريح دون رعاية صحية في قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.