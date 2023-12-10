شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حملة حازم عمر: الإقبال فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة جيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كان جيدا للغاية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر ، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة ـ أنه كان هناك مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية سواء رجال أو شباب أو سيدات أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع زاهر الشقنقيرى، أن الإقبال لو استمر ستكون نسبة الحضور في الانتخابات غير مسبوقة، ولم يكن هناك أحداث تؤثر على العملية الانتخابية وما حدث كانت حالات فردية لا ترقى لخروقات.