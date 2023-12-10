شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تؤكد استمرار التصويت لآخر ناخب داخل المقر الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل استمرار عمل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية حتى الساعة التاسعة مساء على الا تغلق ابوابها حتى تمكين اخر ناخب داخل الحرم الانتخابى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت اليوم الأول للتصويت إقبالا كبيرا جدا من الناخبين على اللجان الانتخابية وهو أمر فاق كل التوقعات.

وأكد المستشار أحمد بنداري، على عدد من الأمور الهامة التى شهدها اليوم الأول للتصويت:

1- أن أول يوم شهد توافدا كبيرا على اللجان وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا كبيرًا غير مسبوق

2- نفاذ بطاقات الاقتراع فى عدد من اللجان وتم امدادها ببطاقات جديدة

3- عدد المواطنين الذين استعلموا عن اللجان عبر موقع الهيئة اليوم منذ التاسعة صباح وحتى الخامسة مساء تجاوز الـ 5 ملايين مواطن فى حين كان الاستعلام فى 2014 لا يجاوز مليون و300 الف ناخب فقط

4- كما استعلم 500 ألف مواطن عبر الرسائل النصية على رقم 5151، و500 ألف عبر الدليل 140.