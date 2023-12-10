شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الفنانين على المشاركة بانتخابات الرئاسة 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أشرف زكى نقيب الفنانين على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد، كما أدلت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بصوتها بلجنتها فى مدرسة القومية بالعجوزة، كما أدلت الفنانة ليلى عز العرب بصوتها بلجنة كلية فنون جميلة بمنطقة الزمالك.

فيما أدلت النجمة سهر الصايغ بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالحى المتميز فى مدينة 6 أكتوبر وحرصت على التقاط الصور مع المواطنين، وأدلى الفنان محمد نور بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة النادى الأهلى، وأدلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.