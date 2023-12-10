رئيس جامعة الجلالة والعاملين برفقة الطلاب أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توافر حافلات لنقل الاداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، الي مقر اللجنة الانتخابية التابعة للجامعة بالعين السخنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الاول لانطلاق الماراثون الانتخابي، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، علي مدار ٣ أيام، مما لا يؤثر علي انتظام العملية الدراسية.

كما حرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، امين عام الجامعة، على مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.