رئيس المحكمة الدستورية العليا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية، بمصر الجديدة.

وصرح المستشار بولس فهمي، بأن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية وإدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية واجب وطني وحق على النحو الذي نص عليه الدستور، وهو ما يتعين معه أن يحرص عليه كل مواطن مصري.

وأوضح المستشار بولس فهمي أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية حق وواجب، لافتًا إلى أنها وردت في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور، وهو ما يعد فرعا لأصل، وهو مبدأ المواطنة.