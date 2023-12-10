الوطنية للانتخابات: استمرار عمل اللجان الفرعية حتى آخر ناخب متواجد بسبب الإقبال غير المسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار عمل اللجان الفرعية في أول أيام الانتخابات الرئاسية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.

وانتظم سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات

وسارعت الهيئة بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

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