شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة من ذوى الهمم تصطحب رضيعيها التوأم للجنة انتخابية بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد رائع فوجئ المتابعون للانتخابات بمدينة العاشر من رمضان بدخول بسمة سعيد من ذوى الهمم تستقل كرسى متحرك يقوده زوجها وتحمل رضيعيها التوأم لرغبتها فى المشاركة فى التصويت بالانتخابات.

وقالت بسمة سعيد لـ"الخليج 365"، أنها حرصت على انتخاب الرئيس السيسى قبل زوجها واليوم جاءت بعد الولادة مباشرة للمشاركة فى اختيار السيسى للمرة الثانية، لأنها لم تأخذ حقها كشخص من ذوى الهمم سوى فى عهد الرئيس.

تضم مدينة العاشر من رمضان 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.



مواطنة مع أطفالها الرضع



بسمة سعيد تصطحب رضيعها



بسمة سعيد مع رضيعها