محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لانتظام عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود متابعة مستمرة لانتظام عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك على مدار الساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة؛ لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، لاجتماع موسع بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها؛ للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وأشار إلى جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم بالعاصمة حوالي 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.