لليوم الثاني بالانتخابات .. إقبال كبير على لجان أحياء وسط القاهرة مع بدء التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية 2024 .. شهدت اللجان الانتخابية بأحياء السيدة زينب والدرب الأحمر والمنيرة وعابدين، إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين الذين حرصوا على التواجد قبل موعد بدء التصويت.

وكانت اللجان قد شهدت أمس تواجدا كثيفا من كل أطياف المواطنين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل للأجيال القادمة ، وكان من اللافت حضور كبار السن والسيدات المصطحبات أطفالهن ما يدل على وعي المرأة بقوة دورها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

ووفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هي الأحد، والاثنين، والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.