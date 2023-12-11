بحوزته 13 كيلو.. القبض على ديلر الحشيش بمدينة الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام.

وتم ضبط نجار بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 3.5 كيلو جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.