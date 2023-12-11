بمشاركة قاتلة هاربة.. كواليس سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر داخل فيلا أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي القبض على 6 متهمين استدرجوا تاجرا واستولوا منه على 5 ملايين جنيه في أبو النمرس.

تلقى مأمور مركز شرطة أبوالنمرس بلاغا من تاجر بتعرفه شخص اتفقا على تغيير 5 ملايين جنيه إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكي لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور ميكروباص ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ ولاذوا بالهرب.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت إلى أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص لهم معلومات جنائية من بينهم سيدة محكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة.

أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وانفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.