احذروا تلك الرسائل.. أمن الجيزة يكشف حيلة "نصاب جديد" يروج لسيارات كهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدت الأجهزة الأمنية استقبال عددًا من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها في الأسواق خلال الفترة المُقبلة مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالي يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات مقيم كرداسة بالجيزة، وأنه يمارس نشاطاً إجرامياً مستحدثاً فى النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعماً كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين لاحتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة، واتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية، وتولت النيابة التحقيق.