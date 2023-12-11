"هنغير العجلة".. حيلة 4 أشخاص لسرقة سيارة من أجنبي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 6 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة، قررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منها شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثاً إصابته بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

بالفحص واجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص وبحوزتهم رخصة السيارة قيادة المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية "عاطل" مقيم بالقليوبية مقابل مبلغ مالي، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية مالك معرض سيارات، مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.