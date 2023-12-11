كبار السن والسيدات يتوافدون على لجان الانتخابات في الطالبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت محافظة الجيزة توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط انتشار أمني من قبل رجال الشرطة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي.

وشهت لجان منطقة الطالبية توافد العديد من السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في استحقاق الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم الاثنين.

وفتحت اللجان أبوابها بمحافظة الجيزة في تمام الساعة التاسعة أمام المواطنين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وبدأت عمليات الاقتراع وسط توافر كبير من المواطنين.

تضم محافظة الجيزة 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.