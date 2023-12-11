طوابير الناخبين تزين لجان الانتخابات في الواحات البحرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت اللجان الانتخابية في الواحات البحرية، اليوم الاثنين، زحامًا وإقبالًا من الناخبين في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر.

ورصد "الخليج 365"، طوابير ممتدة من الناخبين من مختلف الفئات العمرية في لجنة مدرسة الباويطي الثانوية المشتركة، حيث توافدوا عليها منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، فيما باشرت قوات التأمين من الجيش والشرطة عملية التأمين في ثاني أيام التصويت لاختيار رئيس مصر.

تضم محافظة الجيزة 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.