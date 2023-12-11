غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية: لا ملاحظات تعرقل سير العملية الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية لليوم الثاني أعمالها بمتابعة إشراف أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات الجمهورية في أهم استحقاق دستوري "انتخابات الرئاسة المصرية".

صرح المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات، بأن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أكدت مباشرة جميع اللجان الفرعية القائم بالإشراف عليها أعضاء النيابة الادارية أعمالها فى التوقيتات المحددة ومباشرة الأعمال الإجرائية الخاصة بأعمال الاقتراع بكل سهولة ويسر وإقبال من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من بدء أعمال التصويت وسط تأمين كامل للعملية الانتخابية وتوفير كافة الوسائل الممكنة لتيسير أعمال الاقتراع.

ولم ترصد غرفة عمليات نادي النيابة الادارية أي ملاحظات أو مشاكل من شأنها أن تعرقل سير أعمال الاقتراع

وأكدت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية المتابعة مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم ومستمر للسادة أعضاء الهيئات القضائية لتوفير كل الوسائل و التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

وتتابع غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية على مدار اليوم سير أعمال الاقتراع.