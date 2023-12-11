ضبط عامل قبل بيع طن سولار في السوق السوداء بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها؛ لمكافحة الجرائم التموينية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر عن ضبط "عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا" أثناء قيادته سيارة "نقل" مُحمل عليها فنطاس بإجمالي 1 طن سولار بدون أوراق أو فواتير.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدي الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.