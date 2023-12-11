رئيس الوطنية للانتخابات: عمليات الاقتراع تسير بشكل منضبط ويتفق مع صحيح أحكام القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ. ش. أ)

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية تسير بشكل منضبط يتسم بالسلاسة ويتفق مع صحيح أحكام القانون والضوابط التي وضعتها الهيئة ودون معوقات تذكر، معربا عن ارتياحه لمجريات العملية الانتخابية بشكل عام ومستوى المشاركة وإقبال المواطنين الكبير على مراكز الاقتراع.

وقال المستشار حازم بدوي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الهيئة الوطنية للانتخابات، رصدت الكثير من المشاهد الرائعة والمشرفة لمجريات العملية الانتخابية أمام وداخل مراكز الاقتراع واللجان على مدى أمس واليوم، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين فاق كل التوقعات، على نحو يُمكن معه القول إن الشعب المصري قالها مدوية: "وداعا للسلبية في الاستحقاقات الانتخابية".

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة أشد الحرص على متابعة كافة تفاصيل عملية الاقتراع ومجرياتها، كما أنها ترحب بأية ملاحظات أو شكاوى، مشيرا إلى وجود آليات معتمدة للتحقيق في مدى صحة ما قد يرد إليها، والمتابعة والتدخل بصورة فورية لإزالة أسباب أي شكوى.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تبادر من تلقاء نفسها إلى الإعلان عن أية ملاحظات تتعلق بالانتخابات، وذلك من واقع المتابعة التي تتم على مدار الساعة مع لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، والتدخل إذا لزم الأمر في حالة طرأت أي مشكلة، مستشهدا على صحة ذلك بإصدار الهيئة توجيهاتها، أكثر من ذي مرة، بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين في بعض اللجان، من أجل تسريع وتيرة الاقتراع والتخفيف من وطأة زحام الناخبين.

وشدد المستشار حازم بدوي على أن المشهد الانتخابي في عموم محافظات مصر يمضي - حتى الآن - بصورة حضارية مُشرفة ومطمئنة، تعكس قدرا كبيرا من الوعي لدى عموم الشعب المصري، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت إقبالا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان مع ساعات الصباح الأولى ليومي الاقتراع، وأن هذا الإقبال لا يزال مستمرا.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة المؤتمنة بحكم الدستور والقانون على إرادة الناخبين، تضطلع بدورها على أكمل وجه في سبيل التيسير على الناخبين، وإنجاح العملية الانتخابية برمتها، بالصورة والمضمون اللذين يعكسان الإرادة الحقيقية لجمهور الناخبين.

وحث المستشار حازم بدوي جميع المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية ولم يباشروا حقهم حتى الآن، إلى الحرص على التوجه إلى لجان الاقتراع وإعمال إرادتهم، مؤكدا أن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، يمثل حجر الزاوية في ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع، فضلا عن متابعة المجتمع المدني المحلي والعربي والدولي، وأعمال النقل المباشر لمجريات الانتخابات والتصويت والتي تباشرها وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.دولية.