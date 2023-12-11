الوطنية للانتخابات تعلن عودة التصويت باللجان الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير ومحمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عودة التصويت داخل اللجان الانتخابية بعد انتهاء ساعة راحة لرؤساء اللجان على مستوى الجمهورية.

وانتظم سير عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات

وسارعت الهيئة بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.