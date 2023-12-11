مسيرة حاشدة لمعلمي الجيزة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظم عدد كبير من المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مسيرة حاشدة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت المسيرة تحت عنوان: إنزل شارك قول رأيك.. صوتك أمانة.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.