الأكاديمية الوطنية: انتهاء المرحلة السادسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أنهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، يوم الخميس الماضي الموافق 7 ديسمبر 2023، فعاليات المرحلة السادسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، الذي يهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

البرنامج تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة".

وشاركت في المرحلة السادسة من البرنامج (300) سيدة من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، حيث تلقت المتدربات خلال البرنامج تدريبات مكثفة في مجموعة من المجالات، منها:

- مهارات القيادة والإدارة.

- مهارات التواصل والاتصال.

- مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

- مهارات العمل الجماعي.

- مهارات التخطيط والتنظيم.

- مهارات الذكاء العاطفي.

وأعربت الأكاديمية عن سعادتها لنجاح المرحلة السادسة من البرنامج، مؤكدة حرصها على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، حيث يمثل برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية واكتسابها المعارف والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

كما أوضحت الأكاديمية أنها تتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتنفيذ برامج تدريبية متميزة تستهدف تمكين المرأة المصرية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي اليوم الختامي للبرنامج، أعربت المتدربات عن سعادتهن بالمشاركة في البرنامج، وقمن بتهنئة القائمين عليه لجهودهم المبذولة، وقد أكَّدْن أن البرنامج ساعدهن على اكتساب العديد من المعارف والمهارات الجديدة، التي ستساعدهن على النجاح في حياتهن المهنية والاجتماعية.

وتواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلة السابعة في مطروح والوادي الجديد والغربية، التي في طور آخر أيامها التدريبية.