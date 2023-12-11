على طائرة خاصة.. الأهلي يغادر إلى السعودية للمشاركة بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الأهلي، متوجهة إلى السعودية على طائرة خاصة، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، حيث اقلعت بالبعثة طائرة خاصة متجهة إلى السعودية ولم يستغرق سفر اللاعبين ـي وقت

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم، وعقد خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

واستقر مسئولو الأهلي على اصطحاب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وحال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.

حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر.