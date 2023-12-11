مايا مرسي: المرأة المصرية أصبحت أكثر وعيا لأهمية صوتها في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية أصبحت أكثر وعيا وإدراكا لأهمية صوتها ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية بإعتباره واجب وطني على كل فرد منا.

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الاثنين غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية بالمجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثاني، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرنس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالإقبال الكبير للمرأة على اللجان الانتخابية ولجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقالت رئيسة المجلس إن المرأة خرجت مع أفراد أسرتها تحمل علم مصر في مشهد احتفالي رائع لتدلي بصوتها من أجل مصر ولتواصل إثبات حبها وانتمائها لهذا الوطن.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة، يتابع ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.