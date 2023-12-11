"العامة للاستعلامات": وسائل الإعلام العالمية لم ترصد أي مخالفات في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرها الأول لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأحد.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن غرفة العمليات المركزية في الهيئة العامة للاستعلامات واصلت على مدار الساعة دورها في متابعة عمل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لتغطية هذه الانتخابات (528) مراسلاً من المقيمين والوافدين من الخارج لغرض تغطية هذه الانتخابات، كما واصلت غرفة عمليات هيئة الاستعلامات رصد ما ينشر ويذاع في وسائل الاعلام في أنحاء العالم عن هذه الانتخابات.

وحدد أبرز الملاحظات التي أسفر عنها الرصد، والذي تمثل في:

1️⃣ واصل مئات من المراسلين الأجانب والمراقبين والمتابعين جولاتهم على مقار اللجان وأجواء التصويت وإجراءات الانتخابات في كافة محافظات الجمهورية بحرية تامة دون أية عوائق أو شكاوى من أية مضايقات لأداء دورهم والاطلاع على سير الانتخابات، كما واصلت الهيئة العامة للاستعلامات تنظيم جولات جماعية لمن يرغب من هؤلاء المراسلين على اللجان في نطاق محافظات القاهرة الكبرى وكذلك في شمال سيناء خاصة في مدينتي رفح والعريش.

2️⃣ لم يرصد أي من هؤلاء المراقبين والمراسلين، وكذلك لم تنشر أي وسيلة إعلامية في أنحاء العالم أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها، مع إشارات واضحة لعدم تدخل سلطات الدولة في التأثير على حرية الناخبين في الاختيار، بل على العكس من ذلك، كان هناك اهتمام بتصوير ومتابعة أجواء الفرح والبهجة التي يقود بها بعض المواطنين أمام بعض اللجان.

3️⃣ غرفة عمليات "هيئة الاستعلامات" قد رصدت عدداً هائلاً من التقارير المصورة والمنشورة في مئات من وسائل الإعلام بعدد كبير من اللغات في أنحاء العالم وكان الملاحظ في اليوم الثاني هو كثافة النشر في وسائل الإعلام الأوروبية خاصة الناطقة باللغة الفرنسية مثل: صحف "Le Monde "، و"Le Figaro” ، و"Le Parisien "، و" 20 Minutes " الفرنسيين وصحيفة "Le Soir " البلجيكية، ومجلة"L’Obs " الفرنسية، وموقع "Swiss Info " السويسري، وقناة "TV5 Monde " التليفزيونية الفضائية، مع استمرار تدفق تقارير وأخبار ومتابعات وكالات الانباء الدولية الكبرى مثل: رويترز – وكالة الانباء الفرنسية – وكالة اسوشيتدبرس – وكالة شينخوا الصينية – ووكالات تاس وسبوتنيك ونفوستي الروسية، ووكالات الأنباء الألمانية واليابانية والكورية الجنوبية وغيرها.

4️⃣ خلص تقرير هيئة الاستعلامات إلى وجود شبه إجماع في الاعلام الدولي على كثافة كبيرة في الحضور للجان، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المصريين مع ارتفاع معدلات التضخم والاسعار نتيجة الأزمات الدولية وانعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية على أسواق المال والسلع في العالم، مع الإشارة إلى تطلع الشعب المصري أن يستطيع الرئيس المنتخب عقب الانتخابات ترويض التضخم ومعالجة النقص في العملات الأجنبية ومواجهة التداعيات السلبية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري ومواجهة ما يرتبط بها من تهديد محتمل للأمن القومي المصري.

5️⃣ العديد من وسائل الإعلام العالمية أشارت إلى تأثير الأحداث الخطيرة في غزة على العملية الانتخابية في مصر مع إشادة واضحة بموقف القيادة المصرية بشأن أحداث غزة وهو ما يقدره المصريون حسب العديد من وسائل الإعلام.