إقبال كثيف من المواطنين في لجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت منطقة عابدين، خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، توافد كثيف من المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات. ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

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