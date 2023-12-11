أطقم شركات الطيران تحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

حرصت أطقم شركات الطيران، على الإدلاء بأصواتهم في لجنة المغتربين بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تم تخصيصها للعاملين الوافدين المغتربين والمسافرين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية "2024" والتي بدأت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى غد الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وعبرت الأطقم عن سعادتهم بتخصيص لجان بالمطارات المصرية وإتاحة الفرصة لهم لكي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم عقب عودة رحلاتهم في سهولة ويسر، مؤكدين حرصهم على المشاركة في اختيار رئيس مصر وتأدية واجبهم الوطني تجاه بلدهم.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر (رمز السلم).

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا.